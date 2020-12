Margarita del Val analiza la nueva cepa covid y alerta a la sociedad: "Entramos en el peor momento de la pandemia"

Todavía no se conocen los efectos que tendrá está nueva cepa en la sociedad y eso preocupa a los expertos

Margarita del Val explica que la vacuna seguirá teniendo efecto en esta nueva variante del covid

La viróloga está a favor de la cartilla de vacunación siempre que sea para conseguir contribuir en la eficacia de la vacuna

Una nueva cepa de covid detectada en Reino Unido ha hecho saltar todas las alarmas, aunque las informaciones no están confirmadas todavía ya que se están haciendo investigaciones se habla de que podría ser más contagiosa y más fácil de transmitir. Todo esto ha querido aclararlo Margarita del Val, viróloga del CSIS, en directo.

Margarita del Val preocupada ante la situación

Esta viróloga ha explicado que aunque "los virus mutan siempre", de vez en cuando mutan y hacen algo que les es beneficioso: transmitirse mejor, por lo que "cuando este de vez en cuando ocurre, que es poco frecuente, más vale que nos pille preparados". Aunque todavía no saben a lo que se enfrentan: "No lo saben con certeza, pero mas vale ser muy precavidos porque estamos en el momento peor para la pandemia, no es el más frio, pero es el que conjuga mucho frio, con mucho movimiento de personas y mucho contacto social".

Explica las medidas que deben tomarse

La preocupación existe y Margarita ha querido concienciar a la población de cara a esta nueva variante: "Se está investigando a marchas forzadas y realmente si el conocimiento nos dice que se trasmite mejor, lo que hay que hacer es endurecer todas las medidas que cada uno tomamos", Dando algunos consejos: "Renunciar a los viajes esenciales, ser muy conscientes que en invierno lo que predomina es la trasmisión por los aerosoles, que se renueve el aire en los sitios, que intentemos no estar tanto tiempo como antes con las personas, que las mascarillas se ajusten lo más posible. No juntarnos tanto y no juntarnos en Nochebuena con unos y en Nochevieja con otros".

¿Funcionará la vacuna ante la nueva cepa?