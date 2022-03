El dolor de un ganadero mientras tira 12.000 litros de leche: "Es el alimento de mis hijos, la situación es límite y vamos a tener problemas de bienestar animal"

Los detalles sobre las pérdidas de los ganaderos en 'El programa de Ana Rosa' . La huelga de transportistas, a la que se han unidos otros profesionales del sector primario, está generando gran cantidad de problemas a las explotaciones y fábricas que no pueden hacer llegar sus productos a los mercados. El miedo al desabastecimiento vacía de leche los estantes de los supermercados en muchas de las grandes superficies.

Los ganaderos avisaron de las increíbles pérdidas que iban a sufrir y los pronósticos se están cumpliendo. Rafael Amarelle, ganadero con una explotación en Galicia, ha tenido que tirar "12.000 litros de leche , el alimento de sus hijos". Además, añade: "Llevo tres días tirándola, la situación es límite". Por otro lado, califica la actitud del Gobierno como "pasota" y señala: "Cuando hay un problema hay que ver cómo solucionarlo, no hacer la vista gorda".

Por otra parte, el ganadero reconoce que entiende a los transportistas pero señala los graves problemas a los que se enfrentan: "A las vacas hay que ordeñarlas y darles de comer todos los días, no son como un camión" . Además, el profesional añade: "Vamos a tener problemas de bienestar animal , lo que va a llevar a una menor producción de las vacas".

La grandes empresas del sector lácteo no pueden derivar sus productos a las fábricas y se encuentran con el problema del almacenaje. Rafael deja claro a los consumidores que la leche que están tirando "no se puede donar", y explica: "Tiene que pasar unos tratamientos, para eso está la industria, sino me podría meter en un problema".