El enfermero que levanta el ánimo con su discurso en el Wanda: "Es un privilegio transmitir la importancia de vacunarse"

La presentadora de 'El Programa de Ana Rosa' habla con Jorge Prieto, sanitario del SUMMA y enfermero en el Wanda Metropolitano sobre el vídeo viral con sus recomendaciones sanitarias en el centro de vacunación. El invitado anuncia emocionado: "Estar en el SUMMA para mí ya es un privilegio, pues imaginaos que me vea todo el mundo y que sean conscientes de la importancia de vacunarse" . El sanitario desvela el tiempo que está haciendo sus charlas en el estadio: "Mi turno son de 12 horas, lo hacemos entre dos personas y cada 15 minutos hago la charla y luego al terminar mis horas rotamos" .

El sanitario sigue con su explicación: "Y cuando hemos cambiado a Pfizer me he dado cuenta que tenía que cambiar". El invitado matiza: "Me di cuenta que incluyendo al público en la charla, participaban y luego se iban con la información mucho más clara y ese es el objetivo".