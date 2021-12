Los expertos confirman los problemas de desabastecimiento para Navidad: "Faltan materiales para los regalos"

La subida de la luz y los desabastecimientos provocan que muchos productos escaseen en los estantes de los supermercados y tiendas. Carlos Moro, bodeguero español, declara sobre el posible encarecimiento del vino: "En el caso general no me consta, la comisión no está subiendo los precios". Además, el experto añade: "Normalmente hay muchos tipos de vino que son de crianza o de reserva, que tienen dos o tres años, que están embotellados". El bodeguero comenta que estos vinos "pueden mantener el suministro sin subirlo".