El ganadero Roberto López comprece en 'El programa de Ana Rosa' para analizar la dura situación que atraviesa el sector cárnico y lácteo. El entrevistado explica que el desacuerdo del gobierno está afectando directamente a los animales y que, como no cambien las cosas, España se quedará sin comer pollo ni pavo.

El entrevistado explica ante la audiencia: "El problema ya no es que recojan la leche o el pienso, que es lo que más llama la atención, el problema es que la granja necesita mezclas para las camas de los animales, que estén limpios, que no haya enfermedades con ellos, necesitamos paja, fertilizantes y está absolutamente todo parado ".

En cuanto a los alimentos, Roberto López explica que "los mataderos están totalmente paralizados" . Sin embargo, el ganadero detalla la gravedad de la situación: "Lo peor es que tampoco podríamos mandar a las vacas a los mataderos porque l os transportistas de ganado también están parados... aunque funcionasen los mataderos, no podrían llevar las vacas".

Roberto López continúa dando más información: "No sólo las vacas, son los pollos o pavos.... no va a haber pollo ni pavo". De hecho, el ganadero explica la situación de estas aves: "Es que el pollo es matemática pura y dura, a 'x' días hay que sacrificarlos, sino siguen comiendo, se pasan de peso, no valen para la cadena, hay que matarlos y tirarlos... esto es mucho más grande de lo que os podáis creer".