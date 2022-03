El ganadero Roberto López ya ha tenido que matar a algunas vacas y alerta: "La leche va a subir a un euro, no hay producción láctea para abastecer a la población"

Contra el ministro Planas: "Que mate las vacas él, ¿les va a dar él de comer a las vacas, va a pagar él las facturas?"

"En Galicia éramos 35.000 granjas lácteas, hoy somos 6.700; la caída no para aquí, nuestro futuro no va a ser peor porque tenemos comida, va a ser el vuestro"

El ganadero Roberto López acude al plató de 'El programa de Ana Rosa' para reivindicar la situación de todo el sector y manifestar el sufrimiento que están padeciendo sus compañeros de profesión. El productor de leche ha estado a punto de romperse y ha detallado el problema que existe con los animales.

Jorge Bustos se dirige al ganadero para realizarle una pregunta: "¿Cómo oteas el futuro inmediato? Por lo que dices va a ser todavía peor de lo que estás denunciando hoy". Roberto López, con el gesto emocionado, contesta: "No, estáis muy equivocados, nuestro futuro no va a ser peor, va a ser el vuestro... nosotros tenemos comida en nuestras granjas, vosotros no".

"Pueden ponerse como quieran, cuando me incorporé a mi granja hace 25 años éramos 35.000 granjas en Galicia produciendo leche, hoy somos 6.700, la caída no para aquí", describe la dura situación del sector en su comunidad. Después, Roberto López comenta resignado: "Id a los mataderos a grabar los camiones de vacas que se van a matar...".

Sin embargo, el ganadero se emociona ante la pregunta de Bustos: "¿Has tenido que matar ya a alguna vaca?". Roberto López, con el gesto descompuesto, sentencia: "Sí, claro, como todos mis compañeros, prefiero no decirlo porque volveré a llorar y mis compañeros me han pedido que no llore, que de la cara por ellos".

"Llevamos 11 días sin matar vacas, las facturas están llegando y no se pueden pagar, ¿quién las va a pagar?", estalla contra el Gobierno de España. "Cuando volvamos al ministerio, toquemos la puerta del ministro Planas y no salga... que las mate él, ¿les va a dar él de comer a las vacas, va a pagar él las facturas?".

Una situación insostenible que puede agravarse a medida que pase el tiempo: "Esto sigue adelante, pero nosotros también tenemos que salir adelante. La producción láctea está cayendo en picado".