La investigadora Isabel Sola da las claves de la vacuna española: estará en 2021 y "dará una respuesta inmune más completa"

¿Dará inmunidad la vacuna española?

Diferencia de la española con la de Pfizer

Los posibles efectos adversos de las vacunas y la nueva variante de Reino Unido

Los efectos adversos del plan de vacunación preocupan y aunque esta científica ha querido tranquilizar a la población, no descarta que puedan darse: "Las vacunas han demostrado que son muy seguras, pero pueden observarse efectos adversos que son poco frecuentes y que no han podido verse durante los ensayos y que solo pueden emerger ahora cuando se está distribuyendo a millones de personas. Pueden aparecer algunos casos, pero con poquísima frecuencia". Y ha dado un mensaje de calma respecto a la nueva variante Reino Unido: "Todavía no hay ninguna certeza de que cause síntomas mas severos o de una resistencia a la vacuna. Lo que nos recuerda es que debemos seguir muy alerta, no podemos confiar y tenemos que seguir manteniendo las medidas de precaución al máximo".