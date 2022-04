Exclusiva I Kortunov, el 'asesor rebelde' de Putin: "Tened claro que si la OTAN se involucra, habrá una guerra nuclear"

Kortunov, asesor del presidente ruso desde hace más de 25 años , comenta: "Esta guerra permite a Putin consolidar su poder, le apoya mucha más gente que antes de que la operación militar empezara" . Además, el hombre que califica la guerra como una "vergüenza", advierte a Occidente: "Putin no puede perder la guerra". Además, añade un mensaje inquietante: "Él hará todo lo que tenga que hacer para ganarla, no puede permitirse el lujo de perderla" .

Rusia se ha convertido en un país completamente represivo con todos aquellos que no compartan la opinión del Gobierno, pero Kortunov no tiene miedo, aunque sí que mide sus palabras para no ser condenado: "Hay causas criminales contra lo que se llama 'fake news', así que lo que ustedes están haciendo ahora es provocarme para que cometa una ofensa criminal". El asesor explica: "Si me desvío de la línea oficial es una ofensa criminal. Estoy dispuesto a correr el riesgo. Es una situación completamente nueva para el país, no hemos visto nada como esto, ni en los tiempos de la Unión Soviética".