Los okupas de la casa en Espartinas han sido estafados: "Pedimos ayuda, un alquiler social para irnos"

" No somos unos okupas, somos unos estafados ", dice la pareja resignada. "Nunca hemos sido unos okupas, tengo los papeles de que estoy contratado, tengo mi empadronamiento y tengo mi luz ", aclara el joven. Además, el reportero ha podido revisar los documentos y da cuenta de que coinciden los datos con la versión de Cristian.

Andrea confiesa que no aguanta más esta situación y que le desborda ver a todos los vecinos en su contra, tal es la amargura que está afectando al cuidado de su bebé: "Se me ha retirado la leche y tengo ataques de ansiedad".

El origen del engaño

"Tenemos dónde está su calle y allí no nos abre nadie, cada vez que dice que va a venir no aparece", declara Cristian ante las preguntas de Ana Rosa. El joven quiere solucionar esta situación cuanto antes porque, como el afirma, "no soy ningún okupa".