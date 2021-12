Terradillos responde a Podemos, tras las críticas a Marta Ortega: "Una empresa privada pondrá a quien le dé la gana"

Además, la directora del Instituto de la Juventud colgaba un vídeo en el que decía: "Hasta he llegado a leer: "Así es la heredera de Zara que comenzó doblando camisetas en una tienda y ahora toma el relevo". La exdiputada es rotunda: "Estoy convencida de que ese ascenso meteórico es porque es una mujer hecha a sí misma y ha sido todo a base del esfuerzo, seguro que no tiene nada que ver con que sea la hija del hombre más rico de España, y no solo eso, que ella sea la segunda persona más rica". Además añadía: "Estoy de las frases de azucarillo... harta: "Nacer pobre no es tu culpa pero morir pobre sí lo es". María Teresa concluía: "Toda esta mierda solo sirve para justificar la desigualdad y los privilegios de una minoría".