Julián José Gil, secretario general de Fenadismer, habla sobre el optimismo de la federación para lograr un acuerdo: "Vamos a la reunión con la misma voluntad de diálogo con la que fuimos el lunes". Además, añade sobre las declaraciones de Sánchez: "Nos gustó oír al presidente decir que no se iba a levantar de la mesa hasta que no se llegara a un acuerdo". Por otro lado, el secretario comenta esa misma fue la intención que tenían en la reunión anterior: "Desafortunadamente, tanto la ministra de Economía como la de Hacienda se levantaron y no fue posible el acuerdo".