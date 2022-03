Los transportistas estallan contra el Gobierno: "Es un acuerdo inútil, que no nos traten como retrasados"

Por otro lado, el portavoz califica las ayudas acordadas como "una broma" y sentencia: "Somos transportistas, no somos tontos. Sabemos muy bien lo que queremos y sabemos decirle a la ministra, al Gobierno y a quien corresponda lo que hay que hacer". Cánovas explica cuáles son sus peticiones: "No se puede trabajar por debajo de costes, no se puede trabajar a pérdidas". Por otra parte, señala que "el gasóleo es una parte importante pero no crucial para eliminar el paro", y añade: "Que los cargadores quiten intermediarios para que todos nuestros productos no vayan a personas y organizaciones que no tienen camiones".