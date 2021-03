El epidemiólogo Bassat pide "vacunar a mayores de 55" con Astrazeneca y analiza las reuniones sin mascarilla entre vacunados

En cuanto a la situación de contagios en España, el experto dice: " La incidencia está bajando bien pero tenemos el ejemplo de algunos países europeos donde está repuntando ". Bassat matiza que "la estrategia de no ir a cero casos, de no interrumpir la transmisión, hace que vayamos oscilando entre olas de mayor o menor tamaño".

Vacuna Astrazenca: "Es un error no vacunar a personas mayores de 55"

Lo que tiene claro Bassar, es que en España se están haciendo las cosas mal: "Esta vacuna tiene un impacto en salud importantísimo y, por lo tanto, no estar vacunando a personas mayores de 55 en nuestro país es un error y éticamente no está justificado ".

Reuniones de personas vacunadas sin mascarillas: ¿podemos hacer como en EE.UU.?

Ana Rosa plantea la situación que se está empezando a llevar a cabo en Estados Unidos, donde está permitido que las personas vacunadas con sus correspondientes dosis se puedan reunir sin mascarilla. Quique Bassat, ante tal información, ha sido muy claro: "Me parece arriesgado porque no sabemos qué puede pasar".

"No he visto datos solidos de que una persona vacunada no infecte, cuando los vea me los creeré y entonces bajaremos las medidas... hasta entonces debemos ser cautos", pide a la población vacunada que no baje los brazos.