Margarita comenta que el contagio en los mayores con la pauta completa de vacunación es tres veces menor y diez veces menos en los jóvenes vacunados. Pero esto no quita que se puedan contagiar, aunque "los síntomas siempre son menores que si no estuviesen vacunados". Pero algo que preocupa a la viróloga es que "la carga viral que tienen estas personas que se contagian estando vacunadas, tengan o no tengan síntomas, es bastante alta, es casi tan alta como la de las personas no vacunadas".