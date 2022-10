Exclusiva| Sergio, presunto asesino de Dana Leonte: "Soy inocente y no me escondo, la última vez que la vi fue a las siete de la tarde"

"Hubo un robo en la cochera, llamé a la Guardia Civil y Dana estaba allí... yo me fui al pueblo de al lado a ver si veía algo, ese fue mi último contacto con ella"

"Faltan maletas, la ropa se la lleva, zapatos, dinero en efectivo... pues yo pienso que se ha ido. Sufrí un dolor muy grande, pensaba en mis niñas"

"Me lo quitan todo, se junta la desaparición de mi pareja, la madre de mi niña, y ahora me acusan de un delito muy grave que yo no he sido"

'El programa de Ana Rosa' entrevista en exclusiva a Sergio, la pareja de Dana Leonte y el principal sospechoso en la muerte de la mujer en el año 2019. El investigado quiere aclarar su inocencia, da su versión de los hechos y explica cómo se siente tras pasar por prisión.

"Mi vida es un calvario, día a día los medios de comunicación me juzgan y tachan de algo que yo no he hecho, de lo que soy inocente", así empieza su discurso Sergio. Acto seguido, el investigado continúa explicando: "Mi trabajo, mi casa, mi familia y mis seres queridos... la normalidad es aparente, pero el daño lo tengo yo por dentro, como yo no he hecho nada y soy inocente, pues yo no me escondo".

"Tengo que hacer mi vida y luchar por mis niñas", resalta sobre su situación actual y cuál es su objetivo. En cuanto a lo ocurrido en la muerte de Dana Leonte, matiza: "Salgo de trabajar, llego a casa y habían robado en la cochera, así que llamé a la Guardia Civil, vinieron para coger fotos y Dana en ese momento estaba en casa". Luego, Sergio añade: "Ella fue la que me llamó por teléfono diciendo 'han robado en casa, han hecho mucho daño, han roto las puertas' y como yo sospechaba en ciertas personas, me fui al pueblo de al lado para ver si había restos en los almacenes".

Sergio confirma que finalmente localizó a los autores del robo, que le devolvieron todas sus pertenencias usurpadas y que incluso le amenazaron los autores "para que no dijera nada".

La última vez que vio a Dana Leonte y su versión de la desaparición

El entrevistado explica ante nuestras cámaras que "mi último contacto con Dana fue aproximadamente sobre las siete de la tarde, cuando ya vino la Guardia Civil, vio aquello y yo le dije a ella que me iba a dar una vuelta por el otro pueblo a ver si veía algo... y ya no la vi más".

Sin embargo, Sergio declara cómo vivió los momentos posteriores a su desaparición: "Sufrí un dolor muy grande, me encuentro con una niña pequeña, mi pareja no está, una incertidumbre, una impotencia, qué habrá pasado o no habrá pasado. Faltan maletas, la ropa se la lleva, zapatos, dinero en efectivo... pues yo pienso que se ha ido".

"Me lo quitan todo, es increíble, se junta la desaparición de mi pareja, la madre de mi niña y ahora me acusan de un delito muy grave que yo no he sido", confiesa ante la cámara.

La detención de Sergio y su paso por la cárcel: "Nunca tuve miedo"

Sergio explica cómo vivió el día que los agentes lo arrestaron para llevárselo a prisión: "Salgo de mi trabajo y me detienen, me quitan todo. Mi ..trabajo, mis niñas, mi familia y mis amigos...". Luego, confiesa cómo se sintió en la cárcel: "Fue horrible, es que te privan de todo, pasan los meses y estás hundido, pensaba en mis niñas".