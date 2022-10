El asesino que arrolló con su coche a dos terrazas en Gibraleón: "Iba gritando '¡os tengo que matar a todos!"

El asesino dejó un fallecido, de tan solo 32 años, y seis heridos de gravedad. El tipo arrolló sin ningún miramiento una terraza, dio marcha atrás y se dispuso enseguida a llevarse por delante otra terraza que había a escasos metros. Sin embargo, no pudo llevarse por delante a las personas de la segunda terraza y escapó a gran velocidad y con los cristales totalmente rotos.

Manuel y Rosa, hermanos del joven fallecido, sentencian al asesino y se pronuncia sobre la tardanza del autor en entrar en prisión: "Estábamos muy asustados, había matado a mi hermano e iba a salir a la calle... ahora por lo menos sabemos que hasta que no se celebre el juicio estará ahí metido". "Tenemos coraje, no nos lo creemos y nos da miedo que salga a la calle y lo veamos paseando por aquí, como si no hubiese pasado nada y mi hermano en el cementerio", sentencia la hermana.