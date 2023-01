La familia de Paola, guardia civil de Quintanar, señala a su nueva pareja: "Le hacía la vida imposible y esta persona no ha aparecido..."

La colaboradora muestra la indignación de la familia al hablar con la madre de Paola: " Está muy dolida, primero porque ha perdido a su hija y a las niñas. Haya sido ella o no. La jueza aún no ha dicho que su hija es la autora del crimen porque está bajo secreto y no había nadie en el cuartel cuando sucedió esto". En cuanto al causante del crimen: " A la familia le han dicho que no había cámaras y ellos, como es natural, mantienen la duda razonable de si entró otra persona y no está grabado ".

Cruz Morcillo: "Los testimonios que recibimos, yo la primera, eran de venganza con su exmarido, que estaba sola. Yo he podido ver en estos días que no es así, es cierto que tuvo mala relación con su entorno y no fueron a su boda, pero con su hermana gemela, sus hermanos y su madre tiene buena relación. No tiene nada que ver con su ex marido, sino con una pareja que tiene hace un año y medio y le estaba haciendo la vida imposible", explica Cruz que son palabras textuales de la familia. "Y esta persona no ha dado la cara, no ha aparecido", añade la colaboradora.