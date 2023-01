Óscar, sobre el crimen de Esther López: "No tengo nada que ver, no se puede permitir el juicio paralelo que se me hace a diario"

Tras las declaraciones que la hermana de Esther López realizó en nuestro plató, Óscar rompre su silencio para justificar su inocencia: "Ante las manifestaciones falsas y tan graves que se están produciendo, no puedo quedarme al margen. Reitero que no he tenido nada que ver". Luego, el sospechoso apunta: "Observo con sorpresa e indignación cómo se permite en algunos medios de comunicación que se me acuse, acose, injurie y calumnie a mi familia y a mí sin ningún tipo de pudor ni consecuencia".