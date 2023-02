La madre de la niña fallecida por una peritonitis no diagnosticada: "El primer día descartaron la apendicitis con una palpación"

La niña fallecida por apendicitis tenía un hermano mayor que ya lo había sufrido

Los padres llevaron a la menor a dos médicos, a un hospital y nadie le realizó un analisis de sangre

Los padres de la menor fallecida por una peritonitis no diagnosticada: "Nos dijeron que era un virus, nadie le hizo un análisis de sangre"

'El Programa de Ana Rosa' conecta con Beatriz Gascó, una madre de una menor fallecida por una peritonitis no diagnosticada. Los padres veían a su hija perder peso y empeorar, pero los médicos no le hacían pruebas y la diagnosticaron con un virus o molestia ovárica.

Beatriz cuenta cómo fue el primer día que acudieron al médico: "Yo fui a urgencias porque estaba con mucho dolor abdominal y mi hijo mayor ya había pasado una apendicitis. Estábamos solos, no quiero que digan que estaba masificado, entramos enseguida. Le dije al médico el caso de mi hijo mayor y él me dijo 'que la chiquilla estaba entrando andando y que en principio no', pero que iba a hacerle una palpación".

"Se levantó, le empezó a tocar y dijo que parecía ovárico o un virus, ese mismo día descartó la apendicitis. En el parte pone dolor inespecífico, que cuando pones eso en un parte, creo que alguna prueba se merece", cuenta Beatriz muy dolida. Los síntomas se agravaron y vuelven al médico: "Yo veía como mi hija estaba perdiendo peso, tres o cuatro kilos y la vuelvo a llevar". El segundo diagnóstico: "La niña tenía el mismo dolor y estaba vomitando, el médico me dice que ahora los virus duran unos ocho días y solo habían pasado tres. Que si la niña no come y está con un virus, evidentemente va a perder peso y no se va a poner mejor. Nos mandó a casa sin ningún tipo de diagnóstico".

La niña acudió al médico con fiebre y sin poder andar bien

Al volver de viaje el padre la "vio desmadradísima" y volvieron a otro centro médico: "Entró directamente a triaje, le tocaron la tripita y en el informe pone que 38.8º de fiebre y un abdomen con defensa. Iba andando agachada y consideraron que eso era de una buena salud, cuando no se podía poner de pie". Le hacen la primera prueba: "Le hicieron una analítica de orina, ni siquiera una analítica de sangre", comenta la madre.

La familia considera el hecho una negligencia médica: "Yo creo que ha sido negligencia por parte de los médicos y a parte, que el protocolo hace veinte años si tenias dolor abdominal te hacían una analítica y una ecografía, ahora no. Esto no puede volver a pasar". La madre responde a las palabras del presidente 'algo no se ha hecho bien': "Yo me imagino que cuando se investigue ellos irán por vía judicial o como lo harán, no lo sé. A nosotros nos lo gestiona un abogado y no te puedo decir más, porque no sé más"