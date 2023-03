Un amigo del presunto asesino del crimen de Toledo: "Él era cariñosísimo y últimamente estaba muy irascible"

"Vivimos fachada con fachada, estudié con él de pequeños ,siempre le he conocido, él trabajaba en la pescadería, él era cariñosísimo..."

'El programa de Ana Rosa' entrevista a una persona que conocía muy bien al presunto asesino del crimen de Toledo. El joven explica cómo era el día a día del detenido, cómo actuaba últimamente con sus conocidos y las preocupaciones que éste tenía al no encontrar trabajo.

El crimen de Toledo se ha saldado con un joven de 31 años fallecido tras recibir varias puñaladas en El Polígono. Eran tres amigos, uno de ellos murió, otro está en prisión y el tercero que es el que sobrevivió cuenta que todo se originó por una pequeña discusión entre amigos y qu terminó de la peor de las maneras.

El reportero de Ana Rosa, desde Toledo, entrevista a una persona que conoce al presunto asesino de toda la vida, son amigos desde que eran pequeños: "Vivimos fachada con fachada, he coincidido muchos años con él en clases particulares, coincidí con él en tercero de la ESO, estudié con él...". Por otro lado, visiblemente emocionado, cuenta: "A nivel personal puedo decir de Fran hasta este incidente es que era un amante de los animales, recogía perros que veía en la carretera... yo tengo ese recuerdo, que era un amante de los animales, estoy sorprendidísimo, no me lo esperaba nada".

El cambio de actitud del presunto asesino de Toledo

El entrevistado que vivía puerta con puerta con el presunto asesino comenta: "Yo siempre le he conocido, él trabajaba en la pescadería, él era cariñosísimo, mi madre también lo conocía de hace muchos años... es verdad que últimamente estaba muy irascible a la hora de hablar con él, pero no hasta este punto, esto no me lo esperaba, estoy con el corazón dividido".

Al decir esta información, el reportero le pregunta sobre si el detenido era violento y el joven responde: "No, lo que pasa es que yo le preguntaba un día '¿Fran estás trabajando?' y él me contestaba que no. Pero a los 10 días se me olvidaba, lo veía, le volvía a preguntar y me decía '¡Es que me lo preguntaste el otro día! ¡Siempre me preguntáis lo mismo! ¡Me he cansado de contaros las cosas una y otra vez!'... estaba muy a la defensiva".