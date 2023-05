El demoledor auto de la jueza y sus palabras sobre el divorcio de Alves que impiden su libertad: "Habla de un arraigo que se le acaba de desmontar..."

Tras la presentadora, Mayka Navarro toma la palabra: "Para oponerse a la puesta en libertad recuerda ese alto riesgo de fuga que persiste , recuerda esa doble nacionalidad y ese alto poder adquisitivo . Y además dice 'usted me habla de un arraigo que se le acaba de desmontar, por lo que tengo entendido su exmujer le ha pedido el divorcio '... aquí creo que en esto último la letrada habla de oídas".

"El auto es contundente, duro , tres folios sin prácticamente comas, la defensa se ha quedado perpleja porque hay que recordar ese vídeo de 12 minutos y las 200 páginas en las que solicitaban la libertad , lo que hacían era confrontar las imágenes de las cámaras de la discoteca con la declaración de la víctima", explica la reportera. Tras esto, Mayka apunta: "Pero eso no condiciona lo que ocurre en el baño, él asegura que fue sexo consentido y ella que fue violada . Y hay una diferencia, ella ha mantenido su versión desde el primer momento y él la ha cambiado en varias ocasiones".

En esa estrategia de la defensa de Dani Alves, el abogado quería mostrar lo que ocurre fuera del baño, concretamente en el reservado: "La magistrada ve una relación normal, bailan, copas, tranquilamente y ya... pero la víctima no declaró eso, ella declaró que había un ambiente de intimidación y de miedo en ese reservado y que entró de manera forzada". Un punto en el que se agarra la defensa y por el que se han reunido para "decidir si presentan un recurso de apelación a la Audiencia ante este auto".

Mayka Navarro quiere dejar claro en qué punto está el caso de Dani Alves: "La instrucción está practicamente finalizada, falta ese examen psicológico de la víctima que responda a la pregunta de la magistrada sobre si su situación actual, que está constatada, con cuadros de ansiedad, es consecuencia de los hechos que denuncia y ya queda poco más...". Además, la reportera apunta: "No sé hasta que punto Alves y su abogado pueden recurrir... el juicio será este año".

"El auto es demoledor, además la magistrada se permite el lujo de decir 'me dice usted que ha sido consentido... pues no entiendo por qué al salir ni se miran a la cara, apenas se hablan', eso lo reslata también", matiza la periodista. Alfonso Egea, sobre esta información, se suma al debate: "La instructora valora las imágenes posteriores a la presunta agresión sexual, al abogado de Alves no le gusta mucho, pero si él presenta 12 minutos previos de grabación también debe asumir que se podrán valorar los minutos posteriores".