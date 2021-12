Alec Baldwin, tras la muerte de la directora de fotografía en un rodaje: "No apreté el gatillo"

En su entrevista para 'ABC News' , el estadounidense describía a la directora de fotografía antes de romper a llorar: "Era una persona muy querida por todos los que trabajábamos con ella , amada, admirada...". Además, expresa su desconcierto ante la situación: "Incluso ahora lo veo difícil de creer... No me parecer real...".

Alec Baldwin aseguraba: "El gatillo no se disparó, no apreté el gatillo" y que "nunca apuntaría a nadie con un arma". Además declaraba que "no tiene ni idea" de cómo llegó la bala al set y señalaba que "alguien puso la bala real en la pistola, una bala que ni siquiera debería haber estado en la propiedad". Más adelante en sus declaraciones añade que si él se considerase culpable de lo sucedido "no dudaría en suicidarse".