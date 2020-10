La madre de Antonio asegura que su hijo "perdonó dos veces" a Maje porque "estaba muy enamorado de ella"

Ambas familias han vuelto a verse las caras tres años después , el entorno de Antonio tenía muchas ganas de que llegara este día para que se haga justicia y han contado detalles como que dos días antes del crimen la pareja estaba en el sofá dándose besos y que por ello no se esperaban que Maje fuera la autora del crimen. Lo que la madre si ha declarado es que vieron algunos hechos que les extrañaron desde el mismo día en el que se produjo la muerte: "Vemos aparecer a su mujer en la comisaria como si tal cosa, no tenía sentido".

La madre de Antonio asegura en su declaración que su hijo estaba muy enamorado de Maje

Además, la progenitora de Antonio asegura que él era consciente de algunas infidelidades de María Jesús : "Dos meses antes de casarse ya había tenido un problema, una infidelidad, por lo visto se había liado con un celador de allí y mi hijo le dijo que se acababa la relación. Ella le decía que era mentira e hizo venir al chico a hablar con mi hijo y estuvo 5 meses llamando a mi hijo para volver con él". En la declaración garantiza que la pareja "tuvo dos peleas" aunque luego volvieron y afirma que "su padre le dijo que no le gustaba esa chica para él" a lo que Antonio le contestó "papá, pero yo la quiero". Después de recordar todo esto, la madre explica lo que sentía Antonio por Maje: "Le perdono las dos veces porque estaba muy enamorado de ella" .

La declaración de Vicente, el hermano de la víctima

Otra de las declaraciones importantes de esta sesión del juicio era la de Vicente, el hermano de la víctima, que clarifica que este crimen puede tener un móvil económico, recordando cómo se comportó la familia de Maje el día después de la muerte de Antonio: "Nos toman declaración a todos, ella está dos horas dentro de la sala, su padre sale alterado, allí mismo su madre empezó a pedir no se que dinero que le había dado su hija cuando se casó, al día siguiente, yo me quedé a cuadros". Comparando la actitud de la familia de Maje con la de ellos: "Nosotros no estábamos preocupados por herencia, por dinero ni por nada, pero su madre decía que su hija tenía que rehacer la vida", siendo esta una información importante para la investigación.