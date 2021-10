La madre de Antonio David fue vista en un contenedor de Riaza antes de ser detenida en la gasolinera: "Iba sola y tranquila"

El hombre que vio a Macarena por última vez declara que le preguntó "dónde había para descansar". El vecino señala al hotel y la mujer le responde: "Vale, es que he tocado el timbre y he subido arriba. Pasados dos o tres minutos, han bajado y me dicen que no tienen nada". Asegura además que el jefe del hotel bajó y le preguntó "dónde está esta mujer", a lo que el hombre respondió: "Se ha ido, no sé dónde está". Por otra parte, el hombre asegura que "se marchó hablando muy bien, no estaba nerviosa". Además añade: "Iba sola con una maleta rosa pequeña, no muy grande". El hombre dice que serían sobre las "tres y media o cuatro de la mañana" pero asegura no haber visto su coche.