Los audios del asesino de Valga confesando el crimen entre risas: "Maté a las tres, ya están para enterrar"

El asesino, en la puerta de la víctima, antes de matarla: "Al final voy a tener que tomar medidas..."

Tras matarlas: "Ya no vuelvo más, pero a esta gente la he sacado de delante"

"Están muertas ella, la madre y la hermana; ahora voy a pasar el resto de mi vida en la cárcel"

El asesino de Valga mató a su exmujer, a su excuñada y exsuegra. 'El programa de Ana Rosa' tiene los vídeos de 48 horas antes de cometer el crimen, en la puerta de la casa de la que fuese su pareja y cuenta con todo detalle lo que va a realizar. Además, los audios del implicado tras cometer el crimen.

José Luis deja muy claro en unos vídeos grabados por él cuáles eran sus intenciones. No llegó a publicarlos, pero los tenía guardados en su teléfono móvil y la policía pudo dar con unas pruebas que son fundamentales para delatar al asesino. "Siempre piensan que tienen las de ganar y no es así tampoco", dice sobre las mujeres.

"Resulta que no me abre el portal, no me coge el teléfono y después dice que el malo soy yo", empezaba a narrar en la misma puerta del domicilio de la fallecida. La custodia de los niños es uno de los motivos por el que mató a su expareja: "Bueno, estoy aquí delante... el Jueves Santo, que me tocaban, no me llevó a los niños; el viernes, tampoco; hoy es sábado y tampoco; me tocaban los niños el fin de semana y también se niega a dármelos".

"Tenía que venir mi madre y a mi madre no se los deja, pero a la suya sí", dice cada vez más enfadado, días antes de matar a ambas personas. En el vídeo también sale cómo él cuenta que ha llamado al abogado de su expareja y éste tampoco le da respuesta: "Ve los mensajes y no contesta, no me devuelve las llamadas...". Finalmente, la declaración más dura: "Hombre, al final voy a tener que tomar medidas...".

Los audios tras realizar el crimen: "A estas tres ya me las saqué de delante"

José Luis Abet, tras cometer el crimen, manda unos audios a un amigo donde confiesa que ha cometido el asesinato de las tres personas: "Yo ya no vuelvo más, pero a esta gente me la he sacado de delante". Luego, pide disculpas por las molestias que causará a su amigo: "Lo siento mucho pero tenía que ser. Te pido perdón por si te van a poner malo a ti, pero a esta gente había que sacarlas de delante".

El asesino continúa dejando claro que ha matado a las víctimas: "Mire, puede hablar con el abogado... pero bueno, a estas tres ya me las quité de delante". Además, es consciente de lo que ha hecho y sus consecuencias: "A partir de hoy voy directo al calabozo y no voy a salir más". "De ser por algo, de ser malo. Me cansé de que me pitorrearan", continúa.