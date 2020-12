Contradicción entre los vecinos del edificio incendiado en Badalona: “Son buena gente, nunca hemos tenido problemas”

Un vecino asegura que ya preveían que pudiera pasar algo en este edificio

Javier, vecino que lleva viviendo en el barrio toda la vida , asegura haber pasado "mucho miedo" con la situación, en la que estaba la "gente en el último piso pidiendo socorro" y de lo que cuenta "que había uno en la ventaba que se quería tirar porque estaba tragando mucho humo" . Este hombre asegura que esperaban que pudiera pasar algo: "Nosotros dijimos que pasará alguna desgracia , ha llegado el momento. Había peleas, drogas, todo el día borrachos y no todos eran buenos" .

El alcalde de Badalona acude al lugar de los hechos: "Vivían personas violentas en el edificio"

Xavier García Albiol, alcalde de Badalona , ha hablado en Mayka Navarro , para ‘El programa de Ana Rosa’ y nos ha explicado la última hora del trágico incendio que ha acabado hasta el momento con la vida de dos personas en Badalona. Todavía no se sabe cuál ha sido la causa del incendio pero debido a la situación de habitabilidad del mismo, son muchas las hipótesis.

Aunque el Alcalde ha explicado que en el interior del edificio había personas de muy diferentes puntos y actitudes, ha apuntado a la presencia de personas violentas en la vivienda. Una situación que no existía hace ocho años cuando la casa comenzó a ser okupada. El alcalde es consciente de la gravedad del asunto, pero asegura que no han podido hacer nada y que en este momento se tiene que ocupar de lo urgente que es controlar la situación de derrumbe del edificio y posteriormente de lo importante, que es arreglar la situación ilegal de todas las personas que vivían en el edificio. En este momento, de todos sus habitantes, 45 se han marchado porque no quieren ser identificados y los otros 16 quieren recibir ayuda.