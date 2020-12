Las confesiones de las víctimas del asesino de Marta Calvo: "Me temblaban las piernas, pensé que iba a morir, solo tenía activo el cerebro"

El programa ha accedido en exclusiva a las declaraciones de cuatro de las once mujeres que fueron víctimas de Jorge

El programa ha accedido en exclusiva a las declaraciones de cuatro de las once mujeres que fueron víctimas y sobrevivieron del asesino de Marta Calvo. El acusado actuaba con todas ellas de la misma manera, introducía cocaína en sus genitales y está acusado de seis homicidios, tres consumados y tres en grado de tentativa. Todas ellas coinciden en el perfil de Jorge: "Era una persona agresiva, me cogía fuertemente del pelo, le gustaba decirme palabras ofensivas".

Las consecuencias de los encuentros con el asesino confeso de Marta Calvo

"Me cuesta mucho dormir, tengo pesadillas y tomo medicación para descansar". "Perdí el conocimiento, soñé cosas que parecían reales. Veía y escuchaba a familiares míos que decían que regresase, que no me quedase o que lloraría mucho". "Estuve 32 horas sin comer y 37 sin dormir". "Casi no pude regresar a mi habitación, mis piernas me temblaban y casi no podía andar, el corazón parecía que se iba a salir, nunca había sentido una sensación parecida". Así relatan las cuatro mujeres las consecuencias de sus encuentros con Jorge, el acusado por el crimen de Marta, que cuando se enteraron decidieron denunciarle.

Así vivieron el tiempo que pasaron con el acusado

Además, explican las sensaciones que sintieron durante estas quedadas en las que el asesino confeso les suministraba estas drogas: "Pensé que me iba a morir, solo tenia activo el cerebro, el resto del cuerpo como si no tuviera control sobre él, tenía verdadero pánico. Los párpados se me cerraban, pero intentaba mantenerme despierta porque si los cerraba no iba a despertarme ". Otra de ellas incluso tuvo que acudir al hospital: "Me encontraba muy mal, notaba que me estaba pasando algo, sentía que me iba a colapsar, incluso le dije a los sanitarios que podían haberme envenenado". Y es que Jorge siempre utilizaba el mismo funcionamiento: "Me sentí rara y mareada". Y los efectos eran idénticos: "Me di una ducha de agua fría, pero por muy fría que la pusiera no la notaba".

La casa donde las llevaba coincide con la casa donde se cree que murió Marta Calvo