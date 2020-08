Sin rastro de Marta Calvo: termina el rastreo en el vertedero donde debía estar su cuerpo según el presunto asesino

Ocho meses después del inicio de los trabajos de búsqueda en ese vertedero, que recibe los desechos no reciclables de Valencia y su área metropolitana tras pasar por la planta de Quart de Poblet, la Guardia Civil no ha encontrado un solo resto de Marta Calvo, por lo que adquiere cuerpo la tesis que los investigadores y la familia de la joven manejan desde el principio: su presunto asesino mintió desde el primer momento y el cuerpo nunca llegó a ese punto.

'El Programa del Verano' ha podido hablar con Mariano Navarro, portavoz de la familia de Marta Calvo: "Es algo que todos estábamos esperando que sucediera. Desde hace mucho tiempo todos considerábamos que Marta no estaba allí y ahora confiamos en que tengas otras vías abiertas de investigación. Seguimos confiando plenamente en la Guardia Civil para esclarecer todo. Es evidente que Marta no esta allí y el testimonio de este psicópata miserable no se sostiene desde hace tiempo", ha dicho.