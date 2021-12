La sobrecogedora noticia llega a las manos de Mikel Vals para denunciar la situación. La hermana de la víctima saca a la luz unos audios en los que se escucha escucha el abuso por parte de su empleadora mientras ella está trabajando : "No te voy a pagar ni un duro más en la vida, que lo sepas". La mujer habla sin ningún respeto por la empleada ni por su familia: "Eres la tía más asquerosa que he conocido en España y tu familia igual de repugnante" . Además, la humilla y habla con desprecio de su madre y de su hija: "Esa es tu hija, con una cara de gorda, ahí apretando a su abuela como si fueran dos gordas asquerosas" .

La voz pertenece a la hija de la mujer a la que cuida, que la amenaza con llamar a la policía porque supuestamente la está mintiendo: "La policía española se va a enterar de que tu madre no está enferma y va en silla de ruedas". La trabajadora lleva siete años aguantando este maltrato psicológico, del que no se ve capaz de salir porque no encuentra otro empleo: "Ojalá os muráis tu hermana, tu madre, tu padre, tus tres c... de hijos o cuatro hijos que el padre es diferente y hasta tu nieto, hija de p...". Además, no a gusto con lo que acaba de decir, la mujer añade: "Deseo la muerte a toda la familia, ojalá os caigáis muertos y España os eche a escopetazos". La empleadora continúa con sus hirientes palabras: "Y os de una vida triste y repugnante". La familia de la víctima le apoya para que salga de allí pero ella no es capaz.