Exclusiva| Las cartas de Paco a Conchi, la viuda negra de Alicante: advertencias y la búsqueda de una coartada

El presunto cómplice mandaba cartas a la viuda negra de Alicante para advertirla



En primer lugar, en estas cartas Paco se muestra preocupado por el avance de la movilidad de la investigada: "Me tienes un poco preocupado porque me están diciendo que te estás poniendo de pie y eso no está bien, yo estoy haciendo todo lo posible para salir de aquí y tu lo estas empeorando", además, el acusado advierte a Conchi tras saber que no sigue haciendo creer que no puede moverse: "Haz el favor de portarte bien. Te digo que hagas lo posible para no moverte y espero que me contestes para saber que tengo que hacer, sabes que si te hablo así es por nuestro bien. Me estoy volviendo loco, no andes más de lo debido porque no va a colar que hace un mes casi no te podías ni mover y ahora te pones a correr. Está la cosa muy delicada para hacer tonterías".