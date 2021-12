La fallecida alertó "dos veces" a la Guardia Civil de que el asesino estaba en su casa: "Confió en que lo habían detenido, tenía dos órdenes de alejamiento"

La abuela y madre de las fallecidas narra su terrible dolor: " Estoy con mucha rabia, la ley ha vuelto a fallar, es una mierda de ley, para qué las queremos, me he enterado que han matado a otra mujer...".

"Me siento impotente con esta mierda de leyes, hay que cambiarlo... cuántas mujeres y niños tienen que morir para que esto cambie , no lo entenderé nunca y tengo mucha rabia ", estalla ante toda la audiencia.

Nieves, que es viuda y acaba de ver cómo han matado a su hija y nieta, sentencia: " Él está en una cama descansando tranquilamente, aunque esté en la cárcel , no le importa nada... es una impotencia tremenda, se lo he dicho a la juez".

La madre de la víctima de género explica el terror que vivió al ver la casa de su hija totalmente destrozada: "Yo entré en la casa, no vi a mi hija ni nieta, salí corriendo de allí, vi la bota y el gorro de mi hija y pensé 'me las ha matado".

El asesino de su expareja y su hija de 11 meses, contestó a Nieves por teléfono de forma muy dura: "Él me dijo 'yo no sé nada, voy a poner una denuncia".

Nieves, rota de dolor, explica que " al día siguiente no llamó, yo llamándola y ella no contestaba...sabía que había pasado algo", algo que hizo saltar todas las alarmas a la entrevistada. Así que se desplazó hasta la casa de su hija, "cogí una piedra, rompí el cristal y entré... ".

"Cuando vi aquello, no tenía palabras, estaba todo destrozado, la cuna destrozada, la silla, la cocina, todo , no quedaba nada en pie... luego bajé vi la bota de la niña tirada en la puerta y el gorro de ella , dije 'me las han matado, las han matado", dice con lágrimas en los ojos.

Nieves salió corriendo de ahí y a la hora los agentes encontraron los cadáveres en el domicilio. La madre sabía que su hija había muerto porque "la otra vez me llamó y me dijo 'mamá, estate tranquila, ha pasado esto, estoy en el cuartel pero estate tranquila, luego voy con la niña'... esta vez no me llamó y sabía que había pasado algo".