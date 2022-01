El padre del menor desaparecido de Morón: "Aunque tengas un trastorno bipolar, no vives tranquila si dejas a tu hijo en un contenedor"

Sobre Macarena: "Ella siempre ha llevado al niño al médico, siempre... quiero que diga la verdad, ella sí sabe dónde está"

"Cuando llego a casa me entra ansiedad, un dolor en el pecho y yo no puedo"

"Quiero que mi hijo aparezca, esté como esté... si está vivo, mejor; si está muerto, le daremos un entierro digno"

Antonio David continúa en paradero desconocido. El joven discapacitado de Morón de la Frontera sigue desaparecido mientras su madre, la última persona que estuvo con el menor, está en libertad provisional. El padre del chico, roto entre lágrimas, habla en exclusiva para 'El programa de Ana Rosa'.

Macarena confesó a los agentes que había tirado a su hijo Antonio David a un contenedor de la basura. Luego, en un comunicado detalló sobre su hijo: "Murió en mis brazos el 10 de septiembre, llegó su hora, ¿cómo no me va a tocar a mí si soy su cuidadora 24 horas al día?".

Antonio Barroso rompe a llorar al hablar de Antonio David, su hijo con una discapacidad, al que confiesa que no lo olvida: "Mi pensamiento al acostarme por las noches es difícil, después de que ella dijera que lo dejó en un contenedor... mi mente solo lo proyecta en un contenedor, echado con su mantita... no sé por qué dijo eso"

"Me llamó mi hija, me dijo que la madre estaba en Segovia, le pregunté por mi hijo y me dijo que el niño no estaba con ella...", detalla el padre. Después, cuando saltó la noticia de la desaparición, Antonio Barroso dice: "Puse la denuncia con mi hija, empecé a tener contaco con Luis y empezamos a buscar dónde está mi hijo".

"La ultima vez que estuve con mi hijo fue el día 8 de septiembre, lo vi en la iglesia, y una semana antes había estado en la casa. Lo vi bien, normal y como él ha estado", declara el padre del menor desaparecido.

Sobre los problemas psicológicos de la madre del menor y la versión de los hechos, el padre sentencia: "No creo que haya ha sido capaz, como madre, aunque tú tengas un trastorno bipolar, si tú sabes que has dejado a tu niño en un contenedor no vives tranquila".

Además, Antonio Barroso destaca los cuidados de Macarena a su hijo: "Si está el niño malo lo llevas al médico, ella siempre lo ha llevado al médico. Ella siempre ha sido así, lo ha llevado al médico".

"Quiero que diga la verdad, en su momento dijo que cuando se encontrara mejor iba a decir la verdad, han pasado cuatro meses, no dice nada y sigue en la misma, que lo dejó en un contenedor... ella sí sabe donde está", declara.

La investigación del menor y la confesiones del padre

En cuanto a la investigación policial, Antonio Barroso confirma: "Tengo constancia de que sí, no lo van a dejar hasta que aparezca mi hijo, la policía me llama muchas veces para preguntarme cosas, indicios y cosas".

"Pensamos que estaba en un sitio, investigaron y resulta que no. El niño lo estaban buscando en Valdemingomez y Pinto, en los vertederos", confiesa resignado. Unas búsquedas fallidas que perjudican la salud del padre: "Cuando uno trabaja tiene la mente más despejada, pero cuando llego a casa me entra ansiedad, un dolor en el pecho y yo no puedo". tengo que saber dónde está él".

"Tengo que saber dónde está él, si esta muerto se le da su entierro digno y ya está, si está vivo mucho mejor", dice con la voz rota. Luego, Antonio Barroso añade: "Muchas veces pienso que está vivo, lo mismo la jueza la deja fuera porque él está vivo, en algún lado y quiere que ella vaya a por él...".