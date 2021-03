El hombre detenido por el doble crimen de El Álamo: "Esta persona no era de nuestros principales sospechosos"

Detenida el hombre que presuntamente conducía el coche con el que se produjo el atropello

El acusado fue localizado y detenido en un polígono de Toledo, no opuso resistencia y se está esperando a que pase a disposición judicial. La madre de la victima ha afirmado que están viviendo esto "muy nerviosos" y que lo único que quieren es que se haga justicia: "El que está detenido solo nos confirma que hay uno más de lo que nosotros nos esperábamos". Lo que ha ampliado el abogado: "Esta persona no era una de las que nosotros inicialmente teníamos en el punto de mira como principales sospechosos. La persona detenida parece ser que es el conductor del vehículo , entendemos que tendrá que haber más detenciones".

La madre de la mujer fallecida y su abogado dan nuevos detalles del crimen

Juan Manuel Medina asegura que lo sucedido es incomprensible y que las dos víctimas "eran padres de cuatro niños menores de edad", lo que califica como "el gran drama" de todo esto y es que no entienden lo sucedido porque "no había rencillas, apenas se conocían". Rocío, la madre de la mujer fallecida, explica que ella "no estaba porque no tenían relación con esa parte de la familia" y que aparece en el momento "cuando me llama mi hija contándome la pelea".