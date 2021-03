La amiga de la mujer e hija asesinadas en El Molar: "El marido controlaba las cuentas, cuándo y dónde salía ella"

La familia parecía feliz y los vecinos no dan crédito con lo sucedido

Fausto, presunto asesino y padre, presentaba una herida de bala en la cabeza . Por otro lado , la niña y Mari Cruz, la madre, habían recibido un disparo en el pecho . Los amigos de la familia y los vecinos no se pueden creer lo sucedido, ya que él no tenía antecedentes por violencia de género ni denuncias previas.

Vanesa y Carmen , vecinas y amigas de la familia, están "destrozadas" y han querido hablar para el programa. Ambas aseguran que "era un matrimonio genial y la niña lo mismo, muy cariñosa". Un duro palo que no se imaginaba nadie, además explican que antes del suceso " no nos habíamos enterado de nada".

La mejor amiga de la mujer asesinada: "Esto no estaba planeado desde hace tiempo"

Adela, su mejor amiga , también quiere hablar en directo, la mujer está consternada y afirma que la quería muchísimo a Mari Crus. Cuando se enteró del suceso acudió rápidamente hasta el domicilio de las víctimas: "Hasta que no lo ves no te lo crees y cuando llegué, pues sí, estaba ahí la policía".

La entrevistada, todavía en estado de 'shock', explica: "Esto estaba planeado desde hace tiempo". Aunque confiesa el estado en el que se encontró a Mari Cruz la última vez que la vio: "Fue el 25 de febrero, ella estaba muy apagada, no hablaba mucho ".

El presunto asesino controlaba las cuentas del banco de su mujer

La amiga comenta que durante la pandemia no veía a Mari Cruz con normalidad: "A Fausto no le gustaba que se juntase con personas porque tenía miedo por el covid". Sin embargo, reconoce ante cámara que lo hacían "un poco a escondidas para que no lo supiera él".