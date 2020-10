La vida de Maje en prisión: insultada por las presas, confesión sobre el asesinato y rechazó un vis a vis con Salva

La vida de Maje en prisión

Las presas no tenían piedad con Maje y era señalada por todo el mundo: " Siempre era insultada con 'asesina', era la viuda negra de Patraix ". Además, entrevistada declara que la presunta implicada en el asesinato de Antonio " aprovechaba el tiempo con el deporte " y que, además, "ella quería aprovechar el tiempo en la cárcel y encontrar el lado bueno".

Las confesiones de Maje sobre la muerte de Antonio

El hombre que ha contado todos los detalles de la vida de Maje en prisión confiesa lo que Maje le decía en confianza: "Ella me cuenta que no era mujer de un solo hombre, que no tenía intención de matar a Antonio".