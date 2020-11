El hombre agredido por ir a cobrar su ERTE: "Me pusieron los grilletes a una barandilla de la calle y me pegaron con una porra"

El hombre agredido afirma que solo "pedía su derecho a entrar" y que "no se iba a ir"

"Le expliqué que todas las tramitaciones de la pagina web ya las había hecho, que llevaba dos meses y pico esperando a que me atendiesen y me quería sentar delante de un funcionario", esta es la petición de Pablo y esta fue la respuesta del auxiliar: "Me dijo que no y que me fuese o llamaba a la seguridad, llamaron, dije que no me iba a ir". Tras su negativa de marcharse tras meses esperando para obtener una respuesta, el auxiliar y la persona de seguridad "se me encararon, me empujaron, me tiraron al suelo, me pegaron una paliza, me pusieron los grilletes a una barandilla de la calle y me pegaron con una porra". Explicando que "no insultó a nadie, que solo se plantó en sus trece y dije que teniendo cita previa tenia derecho a entrar y que no me iba a ir".