El padre de Leire, hundido tras incinerar a su hija y ver en libertad al asesino: "No me entra en la cabeza que la justicia permita esto"

Después de que el legionario que atropelló mortalmente a su hija haya quedado en libertad, en 'El programa del verano' hablamos con el padre de la pequeña Leire, David y su tía, Deborah.

Los familiares de la niña de 5 años se enteraron de la decisión del juez mientras despedían a Leire. David no se esperaba que le dieran esa noticia justo en ese momento. Entre lágrimas y a pesar de su dolor no le echa la culpa al juez. Lo que no les entra en la cabeza "es que la justicia, la ley española, sea capaz de permitir eso".

Con esos niveles de alcohol en sangre, si te para la Guardia Civil o la policía "vas preso, literal, momentáneamente, no te sueltan", apunta Deborah. Además, señala que "esa persona no solo iba borracho de esa manera, sino que además estamos lamentando estas consecuencias". Por esta razón, no comprenden como "la ley ampara su libertad condicional".

Los familiares de Leire piden que la gente no ataque al juez que tomó la decisión, "ese hombre solamente está haciendo su trabajo, que seguro le ha costado la vida y el alma dejar a esa persona en la calle".

De forma muy generosa por parte de la familia, ahora, buscan que se modifique la ley con la ayuda de la gente, para que "la muerte de mi sobrina sirva para que se cambie eso". Juntos agradecen todo el apoyo que están recibiendo de los ciudadanos.

La tía de la pequeña quiere destacar su agradecimiento al general y a los altos mandos de la legión: "Que se personaron el martes en casa de mi hermano, para darnos apoyo y soporte". Según explica, la gente se está echando encima de la legión al igual que de el juez y eso no es lo que quieren, "la legión no tiene la culpa, es un cuerpo del ejército, de respeto, de honor", y porque "esa persona trabajara ahí, no implica que la gente se tenga que echar encima de la legión".