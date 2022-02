"Salté inmediatamente dentro del campo, me puse encima de mi hijo para cubrirlo hasta que cesaron los golpes, lo cogí en peso y uno de los padres me pegaba patadas por la espalda diciendo: '¡Deja al niño! ", detalla el entrevistado. Raymán, horrorizado al recordarlo, dice: "¡Es que ese niño era mi hijo !".

Raymán explica que, al ver al adulto, intentó "explicarle que era mi hijo y que me quería ir". Sin embargo, la cosa empeoró: "El hijo de este señor salió corriendo a donde estábamos y mientras intentaba abrir el coche se nos subieron encima , yo solo intentaba defender a mi hijo, abrazarlo parta que no le golpearan , hubo un momento que no sentía nada con los golpes".

El hombre, con la voz rota, confiesa a Patricia Pardo: "Es lo más desagradable que he visto y no he pasado más miedo en mi vida". Un suceso que ha dejado graves secuelas: "Mi hijo está en muletas, le dieron puñetazos en la cara, tiene los muslos inflamados y con hematomas, yo con hematomas en la cara... no es entendible".