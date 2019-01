El testigo de la agresión sexual de Callosa: “La chica estaba gritando y tenía el vestido roto”

'El programa de Ana Rosa' ha entrevistado en exclusiva a un testigo clave para el juicio de la presunta agresión sexual de cuatro jóvenes a una chica en Callosa d'en Sarrià, Alicante. Cuenta cómo echó de su casa a los agresores y a la joven y que se arrepiente de no llamar a la policía para denunciar lo que sucedía. "Me encontré a la chica gritando en el baño con el vestido roto", dice. También asegura que no es la primera vez que ve a la chica con uno de los agresores en su cama.