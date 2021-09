Ha ocurrido una desgracia en el pueblo. Arsacio le ha pegado un tiro al pobre Moncho , que yace casi moribundo en el suelo. Los vecinos han llamado a la Guardia Civil , pero tienen que actuar con rapidez porque el jipi puede morir si no llega al hospital.

Como esto es Peñafría y no saben cuándo puede llegar la ambulancia, primero han decidido llamar al veterinario. Pero como no deja de sangrar los aldeanos y los urbanitas deciden llevarle ellos mismo al hospital. No pueden perder más tiempo.