Cosmopolitas y veganos conviven ya con los cinco peculiares vecinos de Peñafría

Moncho y Ruth sorprenden a sus vecinos con un juego de bienvenida

Ni ecoaldea ni proyecto vegano, Peñafría no es un pueblo deshabitado

Tras varios de expedición, Ruth y Moncho deciden comenzar su proyecto de la ecoaldea en Peñafria, un pueblo que ellos creen que está deshabitado. Sin embargo, cuando llegan a él para instalarse en compañía de las personas que han decidido unirse a su aventura, se dan cuenta de que están equivocados. Peñafría tiene solo 5 habitantes, pero no está deshabitado y no todos les reciben con una sonrisa. Alsacio les está esperando escopeta en mano.

Amaya y Juanjo no salen bien parados en el reparto de casas

Tras pasar la primera noche en la ermita y someterse a intensas entrevistas, los nuevos habitantes de Peñafría acuden ansiosos al reparto de casas. No todas las casas están en las mismas condiciones y todos intentan convencer al Alcalde de que les dé un buen hogar, especialmente Moncho, quién está convencido de que la mejor casa del pueblo va a ser para él y de ahí al pelotazo inmobiliario hay un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, el reparto no reparte suerte para todos y a Juanjo y Amaya les toca la peor casa de todo el pueblo. Una casa que ni se acerca al chalecito de tres plantas que les ha tocado a los hippies.

Isa da un ultimátum a Pablo: “Nos casamos en un mes, arregla tu cabeza”

Tras recibir una llamada de Nacho diciéndole que Pablo estaba de “bajonazo”, Isa no duda en salir corriendo a buscar a su prometido. Pero lo que no podía imaginar es que ese “bajonazo” ya se le hubiera pasado y que se le fuera a encontrar esquilando ovejas en Peñafría. Pablo intenta explicarle a su novia que necesita tiempo para adornar su cabeza y que quiere seguir con ella pero hacerlo con una nueva vida, pero Isa no termina de entenderlo. Están a un mes de pasar por el altar, tienen 300 invitados y una luna de miel esperándoles, ella no está dispuesta a cambiar su vida de repente y le da un ultimátum.