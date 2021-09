“Se acabó el patriarcado”, María tiene claro que ha llegado el momento de romper con todas las normas establecidas y que las mujeres tomen el control de Peñafría. Pero ella no será la única paisana que tomará la decisión de presentarse para alcaldesa. Ruth también tiene el sueño de dirigir una aldea eco sostenible y está será su gran oportunidad. Pero no lo van a tener nada fácil porque Amaya sigue en sus trece y la madre de Alsacio no va a permitir que nadie le quite la batuta de mando a su hijo.