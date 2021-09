La sorprendente reacción de Isa tras confesarle Pablo que le ha sido infiel: “No lloro de pena, lloro de alivio. Yo me acosté con Íñigo”

A la urbanita le ha caído tan bien Laura que quiere estar a todas horas con ella. Tanto tanto que hasta la quiere ayudar con sus tierras, a ella se le dan muy las plantas y no le importaría trabajar en el campo. Esta idea le ha horrorizado a Pablo pero mucho más a Nacho, que no para de decirle que le tiene que contar a su novia lo que ocurrió una noche en el hostal con su amiga de Peñafría.

Pablo se arma de valor y le empieza a contar lo de su noche en un hostal con Laura, “no sé si fue le cansancio o que me sentía fatal… por lo que sea. El caso es que Laura y yo tuvimos un escarceo” , le cuenta. “¿Define escarceo?”, le pregunta ella, “que hicimos el amor”, le contesta. Pero sexo sin amor, porque él quiere a su chica.

De repente, Isa se levanta y con lágrimas en los ojos le dice que no pasa nada, que no llora de pena, que llora de alivio, y es que “yo me acosté con Íñigo”, le confiesa.