El cometa C/2022 E3 (ZTF) está cada vez más cerca de la Tierra y dentro de poco se mostrará a simple vista en el cielo. No es un cometa cualquiera: su cola verdosa de forma curiosa está fascinando a los astrónomos; los últimos en verlo fueron los habitantes del Paleolítico , y no está previsto que vuelva a acercarse en al menos otros 50.000 años, si es que lo hace. Te contamos cómo verlo desde España.

C/2022 E3 (ZTF) se dejó ver por primera vez (si no tenemos en cuenta tiempos prehistóricos) en marzo de 2022, y desde entonces el cometa se ha iluminado considerablemente en su acercamiento al Sol, desarrollando un coma (cola del cometa) verdoso muy brillante a medida que deja un rastro de polvo en su viaje a través del Sistema Solar. Su visita a la Tierra está causando mucha expectación.

El cometa 2022 E3 estuvo en el perihelio, su punto más cercano al Sol, el 12 de enero y pasará por su perigeo, su punto más cercano a nuestro planeta, el próximo 1 de febrero. El cometa pasará a una distancia de unos 42 millones de kilómetros. Esto nos permitirá observarlo a simple vista si la noche está despejada, por lo que te aconsejamos estar preparado: el cometa podría no volver nunca.

En el hemisferio norte tendremos una buena oportunidad de observación antes del amanecer los días posteriores al máximo acercamiento y, aunque no requerirá de primaticos o un telescopio para verse, sí te aconsejamos echar mano de ellos si tienes, para obtener una vista mejor.

Eso sí, es imprescindible que el cielo esté despejado para poder ver el cometa, lo cual parece bastante probable en la mayor parte de España. Además de no haber nubes, cuando menos contaminación lumínica haya más probabilidades tendremos de ver su brillo, y debemos asegurarnos de estar en un lugar sin mucho obstáculo a la vista, como árboles o edificios.

Mira al noroeste en busca del cometa. No obstante, si los cielos no te lo permiten, siempre puedes verlo a través del Proyecto Telescopio Virtual (The Virtual Telescope Project) que ofrece información e imágenes en directo en su página web.