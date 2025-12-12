El grupo agradece las respuestas de apoyo que han recibido tras el fallecimiento de Roberto Iniesta Ojea

Así es la millonaria herencia que deja Robe Iniesta tras su muerte: sus proyectos empresariales y quién los gestionará

El homenaje al cantante y compositor extremeño, Roberto Iniesta Ojea, será este próximo domingo día 14 de diciembre en Plasencia. Así lo han contado en las redes oficiales de Extremoduro: “Mañana estaremos en disposición de indicaros el lugar y la hora”.

El grupo agradece las respuestas de apoyo que han recibido tras el fallecimiento de Roberto Iniesta Ojea: “Gracias por todo vuestro cariño y apoyo estos días tan difíciles y tan tristes”.

Robe fue diagnosticado de un tromboembolismo pulmonar

Roberto Iniesta Ojea murió este miércoles a los 63 años de edad. Su agencia de comunicación, ‘Dromedario Records’, anunció su fallecimiento en su web: “Hoy despedimos al último gran filósofo, al último gran humanista y literato contemporáneo de lengua hispana, y al cantante cuyas melodías han conseguido estremecer a generaciones y generaciones”.

PUEDE INTERESARTE Robe Iniesta se retiró de los escenarios hace un año a causa de un tromboembolismo pulmonar

En noviembre de 2024, Robe canceló sus dos últimos conciertos de la gira 'Ni santos ni inocentes' previstos en Madrid tras ser diagnosticado de un tromboembolismo pulmonar. Ambos recitales tenían el cartel de 'todo vendido', pero el artista se vio obligado a guardar reposo absoluto y devolvió el importe íntegro de las entradas, según informó ‘Europa Press’.

Las reacciones a su muerte

Tras conocer la triste noticia, muchos artistas y políticos lamentaron la noticia en redes sociales. “Si "toda la vida es un cuento y hay que saber contarlo", él lo cantó como nadie: con verdad, con rabia, con belleza. Despedimos a un poeta que nos enseñó a no rendirnos jamás”, escribió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En el mundo de la música, uno de los cantantes que se despidió del artista fue Dani Martín, quien compartió una foto de los dos acompañada de un emotivo texto: “Has sido mi adolescencia desde aquel concierto en el Palacio de los Deportes con los Platero. Tu voz me tocaba en las entrañas. Perseguí cada vinilo, cada cassette, que mi amigo David Villar me enseñaba”.

Robe, un músico que destacó por sus múltiples facetas

Robe ha sido uno de los músicos y letristas más destacados del rock español, llegando a ser galardonado en 2024 con la Medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes. También destacó por otras facetas como la de filósofo, artista y literato, destacando también su participación política y social.

En sus más de 30 años de carrera nos deja 11 álbumes de estudio, canciones para el recuerdo de varias generaciones gracias a sus letras peculiares. Sus ventas fueron millonarias a pesar de no haber discurrido en paralelo a la gran industria discográfica, especialmente al principio, con cimas para la crítica como ‘Agíla’ (1996) o ‘La ley innata’ (2008).