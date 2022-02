Los astrónomos están especialmente pendientes de estas perturbaciones cuando el número de manchas solares es mayor, cuando se encuentra en el máximo de su ciclo de once años. La agencia NOAA de Estados Unidos ha definido una escala para cuantificar la intensidad y los efectos de las tormentas geomagnéticas. Consta de cinco posibles valores (G1 a G5), que indican los riesgos derivados para las personas y los sistemas eléctricos y electrónicos, los satélites y las telecomunicaciones.

Antes del advenimiento de las mediciones espaciales para monitorear los flujos de protones en la década de 1960 no era posible medir directamente las cantidades de partículas energéticas que expulsaba el Sol durante las tormentas solares. Los datos que se tienen de la actividad solar que afectó a la Tierra antes de entonces se obtienen a través del análisis de los núcleos de hielo y anillos de árboles.

"Durante las tormentas solares, el Sol expulsa grandes cantidades de partículas energéticas (SEP) que pueden reaccionar con los componentes atmosféricos de la Tierra y producir radionúclidos cosmogénicos como 14 C, 10 Be y 36 Cl", dicen los autores de la investigación. "Aquí presentamos datos de 10 Be y 36 Cl medidos en núcleos de hielo de Groenlandia y la Antártida".