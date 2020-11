Las 'lágrimas azules' que brillan en los mares de China son tóxicas, y están creciendo

"La gente piensa que esto es romántico y hermoso de ver de noche", confiesa a WordsSideKick.com Chanmin Hu, oceanógrafo de la Universidad del Sur de Florida. El fenómeno de las lágrimas azules puede envenenar la vida marina, desde peces hasta tortugas marinas. La floración puede incluso enfermar a los humanos, confiesa Hu. Los dinoflagelados en realidad no son tóxicos en sí mismos , hasta que comienzan a devorar. Las algas tóxicas son su alimento preferido y, mientras comen, liberan amoníaco y otras sustancias químicas que envenenan el agua que las rodea. No solo eso, sino que estas criaturas respiran oxígeno hasta que no queda nada en las aguas circundantes. "El oxígeno en el agua es tan bajo que muchos animales pueden morir", confirma Hu.