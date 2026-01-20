Confirman la muerte de Jesús Saldaña, el cardiólogo del Hospital de La Paz, entre los fallecidos del accidente de Adamuz

El cardiólogo malagueño Jesús Saldaña se encuentra entre los fallecidos en el accidente de trenes ocurrido el pasado domingo en Adamuz, Córdoba. Se trata de uno de los pasajeros que iba a bordo del Iryo accidentado que partió de Málaga con destino a Madrid.

Así lo han confirmado fuentes del Hospital Universitario La Paz de Madrid, en el que trabajaba este licenciado en la Facultad de Medicina de Málaga, en concreto en el Área de Cardiología. Sus familiares y amigos no han parado de buscarle desde el mismo momento de conocerse el accidente, tanto en Adamuz, como a través de las redes sociales donde habían distribuido un cartel con su imagen.

Las autopsias realizadas hasta el momento

Así, algunos familiares se recorrieron todos los hospitales de Córdoba, pero no lograron dar con él y se encontraban "destrozados", según aseguraron durante esos momentos.

Los médicos forenses han realizado hasta las 14:00 horas de este martes un total de 38 levantamientos de cadáveres de fallecidos en el accidente. A todos se les ha practicado la autopsia y el total de personas plenamente identificadas por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil asciende a diez, según ha informado el Centro Integrado de Datos (CID) en una nota.