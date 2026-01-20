Localizan un nuevo cadáver dentro del tren Iryo descarrilado

El balance de la tragedia continúa aumentando mientras España permanece bajo el luto

La imagen del accidente de Adamuz que analizan ya los expertos: falta un trozo de vía y se inspecciona el cambio de aguja

Compartir







España permanece bajo el luto oficial tras la tragedia por el descarrilamiento de un tren Iryo y otro de Alvia en Adamuz, Córdoba, donde la fatalidad deja ya un balance de 40 muertos. Mientras la atención se centra también en los múltiples heridos graves que se encuentran hospitalizados, en la zona continúan los trabajos y la evaluación de los daños, que mantienen la conexión de alta velocidad Madrid-Andalucía suspendida tras lo ocurrido.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que que van a “dar con la verdad” sobre las causa del accidente ferroviario, calificado como “muy extraño” por el ministro de Transporte, Óscar Puente, al haberse producido en un tramo que, además de ser en línea recta, fue renovado en mayo. El Iryo había pasado la revisión hacía cuatro días y era relativamente nuevo al no llegar a los cuatro años, como explicó en una comparecencia. Sin embargo, lo que se analiza ahora, entre las hipótesis de lo ocurrido, es el estado de la vía en ese punto, dado que faltaba un trozo, por lo que se inspecciona el cambio de aguja y si ese problema era o no previo al siniestro.

“El tiempo y el trabajo de los técnicos nos darán la respuesta", sostuvo Pedro Sánchez en su comparecencia, en lo referente a esclarecer las circunstancias en que ocurrió todo sobre las 19:45 horas del domingo. Ambos trenes iban por debajo del límite de velocidad establecido en ese tramo, –250 kilómetros por hora–, donde descarriló primero el Iryo y después el Alvia. La fatalidad hizo que ambos prácticamente se cruzasen en apenas 20 segundos fatídicos, y además en un punto junto al que había un talud de cuatro metros, lo que ahondó en en la dimensión de la tragedia.