La localidad de Bitti, sepultada por el agua y el lodo

La furia del agua no perdonó en Cerdeña, Sicilia y Calabria. Especialmente en la localidad de Bitti los vecinos no saben cómo se recuperarán. Casas de campo de toda la vida ya no están, los coches están sepultados por el lodo, caminos y puentes rurales se han derrumbado… Más de un centenar de personas durmió anoche en un gimnasio también en la cercana Galtellì, donde una presa amenazaba con desbordarse.